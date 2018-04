Ultramaratonska kolesarka Juričeva po avstralskem podvigu spet doma

Ptuj, 19. aprila - Ptujska ultramaratonska kolesarka Bernarda Jurič se je danes po podvigu, ko ji je kot prvi Slovenki uspelo prevoziti 5500 kilometrov dolgo pot od Pertha do Sydneyja, vrnila v domačo vas Pleterje, kjer so ji njeni sovaščani pripravili lep sprejem. Pričakali so jo njena družina, domačini, prijatelji, pa tudi pokrovitelji in donatorji.