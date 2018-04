Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Krko

Ljubljana, 19. aprila - Na Ljubljanski borzi so bile danes v ospredju zanimanja delnice Krke, s katerimi so borzni posredniki sklenili tudi en posel s svežnjem. Skupni promet je dosegel 1,5 milijona evrov. Tečaj Krke je izgubil tretjino odstotka, v negativno območje so zdrsnile tudi delnice Triglava. Medtem so se podražile delnice Luke in Telekoma.