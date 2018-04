Ministrstvo v uporabo predalo 10 nadgrajenih mobilnih enot za terensko delo z odvisniki

Ljubljana, 19. aprila - Na ministrstvu za zdravje so v sredo v okviru operativnega programa 2014-2020 nevladnim organizacijam in javnim zdravstvenim zavodom predali v uporabo deset nadgrajenih mobilnih enot za terensko delo z uporabniki drog. Ob tem so zagotovili zaposlitve zdravstvenega kadra za delo na terenu, so zapisali na spletni strani.