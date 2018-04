Pogrešajo 13-letno Hano Karol in 15-letnega Aleksandra Nezirovića

Celje, 19. aprila - Od srede zjutraj pogrešajo 13-letno Hano Karol iz Slovenj Gradca in 15-letnega Aleksandra Nezirovića iz Florjana pri Šoštanju. Dekle, ki je zjutraj odšlo v šolo, domov pa se ni vrnilo, je najverjetneje odšlo skupaj z omenjenim prijateljem, so sporočili s Policijske uprave Celje. Vse, ki so mladoletnika opazili, prosijo, da to sporočijo policiji.