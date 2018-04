Sporočilo uredništvom - minister Erjavec bo sprejel ruskega ministra za zveze in množične komunikacije Nikolaja Nikiforova

Ljubljana, 19. aprila - Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, bo ob 16.30 na zunanjem ministrstvu na Prešernovi cesti 25 sprejel ruskega ministra za zveze in množične komunikacije Nikolaja Nikiforova in sopredsedujočega medvladni slovensko-ruski komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, so sporočili z ministrstva.