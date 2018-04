V Cannesu so oprostili kontroverznemu režiserju Larsu von Trierju

Cannes, 19. aprila - Uprava mednarodnega filmskega festivala v Cannesu je po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa oprostila kontroverznemu danskemu režiserju Larsu von Trierju, ki so ga zaradi spornih izjav leta 2011 razglasili za nezaželenega festivalskega gosta. Letos se Trier namreč vrača v Cannes s filmom The House That Jack Built.