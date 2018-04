Kaspersky Lab: Domnevna Telegramova javna ponudba kriptožetonov donosna naložba za sleparje

Ljubljana, 19. aprila - Raziskovalci družbe Kaspersky Lab so odkrili na desetine zelo prepričljivih, a lažnih spletnih mest, ki so prikazana kot naložbene strani za javno ponudbo kriptožetonov ponudnika storitev sporočanja Telegram. Samo v enem primeru je bilo na ta način ukradenih več deset tisoč ameriških dolarjev v kriptovalutah, so sporočili iz družbe Kaspersky Lab.