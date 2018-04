ZDA ponudile Slovaški milijone za obnovo letalskih oporišč

Bratislava, 19. aprila - ZDA so Slovaški ponudile finančno pomoč v višini 46 milijonov dolarjev (37 milijonov evrov) za posodobitev letalskih oporišč v mestih Sliač v regiji Banska Bystrica in Kuchyna v regiji Bratislava, so za slovaško tiskovno agencijo Tasr povedali na slovaškem obrambnem ministrstvu. Podobne ponudbe so prejele tudi nekatere druge članice Nata.