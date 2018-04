V Domu starejših občanov Ljubljana-Šiška dan odprtih vrat

Ljubljana, 19. aprila - Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška danes praznuje 40-letnico. Ob tej priložnosti so svoja vrata odprli javnosti. 230 stanovalcev doma, ki bivajo v 110 enoposteljnih in 60 dvoposteljnih sobah, je z življenjem v domu zelo zadovoljnih. Stanovalcem so na voljo številne aktivnosti, njihovemu druženju je namenjen tudi park z obilo zelenja.