Nov album Charlieja Putha Voicenotes s pridihom jazza

Los Angeles, 21. aprila - Glasbenik Charlie Puth, ki je svet osvojil z žametnim falzetom in čustveno pop balado See You Again, nastalo za sedmi film iz franšize Hitri in drzni, je v preteklem letu ustvaril nov album. Po krajšem zamiku bo Voicenotes izšel 11. maja, na njem pa se 26-letnik vrača k svojim koreninam - jazzu. Premik od komercialnega popa ga, kot pravi, ne skrbi.