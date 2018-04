Ljubljana, 19. aprila - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je v dopoldanskem delu trgovanja v rdečem, do 11.15 je izgubil 0,14 odstotka vrednosti. Navzdol ga vlečejo delnice Petrola in Zavarovalnice Triglav, ki so se v tem času pocenile za 0,57 in 0,30 odstotka.