Ob svetovnem dnevu vzajemnih skladov dobri obeti za rast panoge

Ljubljana, 19. aprila - Okoli 114.000 vzajemnih skladov po svetu danes praznuje. Mineva namreč 274 let od rojstva ustanovitelja prvega tovrstnega sklada. V Sloveniji jih imamo 26 let, trenutno pa sedem domačih družb za upravljanje upravlja 100 vzajemnih skladov, prav toliko jih ponujajo tuje družbe. Obeti za rast panoge so po mnenju vodilnih v panožni zbornici dobri.