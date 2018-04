V Južni Koreji se bo zbrala smetana svetovnega strelstva

Seul, 19. aprila - Južnokorejski Changwon bo med 31. avgustom in 15. septembrom gostil svetovno prvenstvo z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico, v naslednjih dneh pa bo večina najboljših tekmovalcev in tekmovalk na svetu preizkusilo tamkajšnje strelišče za svetovni pokal. Med njimi bosta tudi dve slovenski strelki in osem strelcev.