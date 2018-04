Thermano Laško bo ponovno vodila Mojca Leskovar

Laško, 19. aprila - Nadzorni svet Thermane Laško je na sredini seji sprejel predlog zdaj že nekdanjega predsednika uprave družbe Sama Fakina o sporazumni prekinitvi delovnega razmerja in za vodenje družbe do nadaljnjega imenoval dosedanjo članico uprave Mojco Leskovar. Leskovarjeva je Thermano Laško že vodila od marca do septembra leta 2016.