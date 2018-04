James z blestečo predstavo popeljal Cleveland do izenačenja

Cleveland, 19. aprila - LeBron James je upravičil sloves enega najboljših košarkarjev v zgodovini severnoameriške lige NBA in v prvem krogu končnice prvenstva na drugi tekmi popeljal svojo ekipo Cleveland Cavaliers do zmage s 100:97 nad Indiana Pacers, s katero so poravnali razmerje moči. James je 20 od svojih skupno 46 točk dosegel že v uvodni četrtini.