Civilna iniciativa za Lipico ponovno opozarja na nesprejemljivo zamenjavo trenerja

Sežana, 18. aprila - Civilna iniciativa za Lipico je danes ponovno opozorila na problematiko šolanja konj v Kobilarni Lipica. Prepričani so namreč, da sam izbor trenerja in način predstavitve na seji sveta zavoda vsebuje elemente kaznivega dejanja. Zato so konec leta pozvali pristojnega ministra in člane sveta, da se prekine pogodba s trenerjem.