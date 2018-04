Ljubljanski policisti preiskujejo poskus vloma, ena oseba poškodovana

Ljubljana, 18. aprila - Ljubljanski policisti so bili danes malo pred 17. uro obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na Trubarjevi cesti. Po prvih podatkih naj bi oškodovanec domnevno pri vlomu v enega izmed prostorov zalotil moškega. Slednji se mu je pri tem uprl in ga poškodoval, nato pa pobegnil neznano kam, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.