Evropske borze večinoma z rastjo; dražja nafta

London/Frankfurt/Pariz, 18. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Razpoloženje med vlagatelji se ob popuščanju zaskrbljenosti glede morebitne trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko ter eskalacije razmer v Siriji izboljšuje in usmerja v dobre četrtletne poslovne izide ameriških bank in podjetij. Nafta se draži, tečaj evra pa pridobiva.