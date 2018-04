Ljubljana, 18. aprila - Ponoči in jutri bo jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod jutri čez dan severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.