Posvet Pionirske: Crossover literatura ob primerni obravnavi tematike ni neprimerna za mlade

Ljubljana, 18. aprila - Ob 70-letnici Pionirske in mladinskega knjižničarstva je v Ljubljani potekal posvet o poslanstvu tovrstnega knjižničarstva, pa tudi o tem, kakšne teme so primerne za mlade odrasle bralce in s kakšnim izrazoslovjem naj bi jih obravnavale. Uvod v razmišljanje je podal angleški gost Kevin Brooks, avtor nagrajenega Dnevnika iz bunkerja.