Newyorške borze uvodoma višje

New York, 18. aprila - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo z rastjo indeksov. Med vlagatelji so se nekoliko pomirile skrbi zaradi napetih mednarodnih odnosov glede Sirije, prav tako so zadovoljni z novicami o napredku v odnosu med ZDA in Severno Korejo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.