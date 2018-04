Razpis za nov transportni helikopter policije brez zanimanja ponudnikov

Ljubljana, 18. aprila - Na ministrstvu za notranje zadeve so za STA pojasnili, da v roku niso prejeli nobene ponudbe na razpis za nakup in vzdrževanje novega transportnega helikopterja policije. Za nabavo helikopterja in usposabljanje so bili pripravljeni plačati največ 19,5 milijona evrov z DDV, za vzdrževanje vozila v prvih dveh letih pa največ 1,3 milijona evrov z DDV.