Za projekte ohranjanja narave in varstva okolja na voljo skoraj 400 milijonov evrov

Ljubljana, 18. aprila - Program Life je objavil razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči za leto 2018. Letos je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo skoraj 400 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.