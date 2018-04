Strelcu v ljubljanskem Pržanu za uboj in povzročitev splošne nevarnosti 14 let in pol zapora

Ljubljana, 18. aprila - Okrožno sodišče v Ljubljani je Bojana Kajfeža, ki je 17. aprila lani v ljubljanskem Pržanu streljal na 38-letnico in jo ubil, spoznalo za krivega uboja in povzročitve splošne nevarnosti ter mu izreklo skupno 14 let in pol zapora. Sodišče pri tem ni sledilo očitkom iz obtožnice, da je šlo za umor. Tožilec Marko Godec je napovedal pritožbo.