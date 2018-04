Demolition Group z novim albumom vabijo: Pojdiva tja!

Ljubljana, 18. aprila - Savske legende Demolition Group, ki vztrajajo na robu alterja in undergrounda, za 9. maj napovedujejo veliko predstavitev novega albuma Pojdiva tja v Katedrali CUK Kino Šiška. Album skupaj s Planetom starcev (2011) in Zlaganim soncem (2015) tvori trilogijo in predstavlja poziv posamezniku k iskanju drugačnega sveta, čeprav ne nujno boljšega.