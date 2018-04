Evropski parlament kritičen do postopka imenovanja Selmayrja

Strasbourg, 18. aprila - Evropski parlament je danes sprejel resolucijo, v kateri je kritičen do imenovanja Nemca Martina Selmayrja za generalnega sekretarja Evropske komisije. Imenovanje označuje za "akcijo v slogu državnega udara", komisijo pa poziva, naj do konca leta spremeni svoja pravila o imenovanjih in nato znova razmisli o imenovanju generalnega sekretarja.