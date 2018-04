Ponoči zagorelo v kozmetičnem salonu na območju BTC

Ljubljana, 18. aprila - Ljubljanski policisti so bili okoli 2. ure ponoči obveščeni o domnevni eksploziji v poslovni stavbi na območju BTC v Ljubljani. Po zbranih podatkih je neznani storilec vlomil v poslovni objekt in v kozmetičnem salonu s pomočjo vnetljive tekočine zanetil ogenj. Kriminalisti s preiskavo nadaljujejo in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno tožilstvo.