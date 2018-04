Za gradbince temelji panoge danes bolj zdravi kot pred krizo

Portorož, 18. aprila - Gradbena podjetja v Sloveniji so danes bolj zdrava in bolje pripravljena na morebitne padce kot pred zadnjo gospodarsko krizo, so se strinjali sogovorniki na zaključnem omizju Gradbene konference v Portorožu. Obenem so opozorili na nekatere težave panoge, od okrnjenega ugleda do začaranega kroga zahtevanih referenc.