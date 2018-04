Na ministrstvu izpostavljajo spodbudno rast sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Ljubljana, 18. aprila - Pred današnjim shodom za znanost na ministrstvu za izobraževanje opozarjajo, da je bil v mandatu te vlade dosežen znaten premik pri financiranju znanosti. Trend večletnega upadanja sredstev se je obrnil navzgor, od leta 2015 so sredstva postopoma povečevali, znatno povečanje za znanost in raziskave pa je v proračunih za leti 2018 in 2019.