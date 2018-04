Sezono brez Ponomarenko Janićeve začenjajo tudi kajakaši na mirnih vodah

Ljubljana, 18. aprila - Slalomistom in spustašem na divjih vodah ter tekmovalcem v kajakaškem maratonu, ki so letos že nastopali doma in v tujini, se prihajajoči vikend pridružujejo še sprinterji na mirnih vodah. V Zagrebu bosta v soboto in nedeljo potekali izbirni tekmovanji za uvrstitev v slovensko reprezentanco, v ekipi pa ne bo najboljše Slovenke v tem športu.