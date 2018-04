Podelitev glasbenih in video nagrad MTV se avgusta vrača v New York

New York, 19. aprila - Podelitev glasbenih in video nagrad MTV, ki vedno poteka v sproščenem vzdušju in polni naslovnice časopisov, se 20. avgusta vrača v New York. Organizatorji so novico napovedali z likom astronavta Moon Person pred Radio City Music Hall, kjer bo potekala prireditev, piše francoska tiskovna agencija AFP.