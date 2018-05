Podjetja se intenzivno pripravljajo na uveljavitev uredbe o varstvu osebnih podatkov

pripravilo gospodarsko uredništvo STA

Ljubljana, 1. maja - Uveljavitev splošne uredbe EU o varstvu podatkov, ki uvaja enotna pravila na tem področju, se bliža in podjetja v vseh panogah se nanjo intenzivno pripravljajo. Nekaj vprašanj sicer še ostaja, a večinoma pravijo, da so že doslej varno in odgovorno ravnala z osebnimi podatki svojih strank, tako pa bo tudi v prihodnje.