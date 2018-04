Nemški sindikati javnega sektorja dosegli dogovor za povišanje plač

Berlin, 18. aprila - Nemški sindikati javnega sektorja, ki zastopajo več kot dva milijona javnih uslužbencev, so v torek dosegli dogovor o zvišanju plač za 7,5 odstotka v naslednjih dveh letih in pol. Sindikati bodo s tem prekinili nadaljnje stavkovne aktivnosti, ki so v minulih tednih potekale v javnem prevozu, komunali, vrtcih, zdravstvu in drugih javnih službah.