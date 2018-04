Kitajska odpira trg proizvajalcem vozil, delnice navzdol

Peking, 18. aprila - Kitajska namerava tujim koncernom povsem odpreti svoj trg proizvodnje avtomobilov, letal in ladij. Avtomobilski koncerni, kot je Volkswagen, ali proizvajalci letal, kot je Airbus, pri poslovanju na Kitajskem ne bodo več odvisni od tamkajšnjega partnerja, je v Pekingu sporočila državna komisija za razvoj in reforme. V odgovor so se delnice pocenile.