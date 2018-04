Kopitarjevi kralji končnico končali že po štirih tekmah

Los Angeles, 18. aprila - Hokejisti iz Los Angelesa, kjer igra Slovenec Anže Kopitar, so končali sezono v severnoameriški hokejski ligi NHL. V prvem krogu končnice zahodne konference so jih izločili tekmeci iz Las Vegasa, ki so dosegli štiri tesne zmage, na današnjem zadnjem dvoboju v Staples Centru so slavili z 1:0. Edini gol je dosegel Brayden McNabb v 25. minuti.