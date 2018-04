Goriška se poklanja slikarju Klavdiju Tutti

Nova Gorica, 18. aprila - S pregledno razstavo, ki so jo v Goriškem muzeju postavili na ogled ob umetnikovi 60-letnici, se na Goriškem poklanjajo slikarju in grafiku Klavdiju Tutti in njegovemu delu. Na ogled bodo vsi umetnikovi ustvarjalni cikli od zgodnjih 80. let 20. stoletja do danes.