Azijske borze v optimističnem vzdušju

New York/Tokio, 18. aprila - Optimizem na borzah v ZDA in Evropi se je danes prelil tudi na pomembnejše borze v Aziji. Spodbudo jim je dala predvsem razbremenitev napetosti v odnosih s Severno Korejo, potem ko je Bela hiša potrdila stike s to državo "na najvišji ravni". V odgovor so se zvišali tečaji na številnih borzah v vsej regiji.