Lendava, 17. aprila - Nogometaši Nafte 1903 so drevi v zaostali tekmi 21. kroga 2. SNL premagali Zarico iz Kranja z 9:0 (4:0) in s tem postavili nov rekord slovenskega drugoligaškega tekmovanja v tej sezoni. Po visoki zmagi so Lendavčani napredovali na drugo mesto prvenstvene lestvice.