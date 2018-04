V nogometu, košarki in hokeju podpirajo novelo zakona o igrah na srečo

Ljubljana, 17. aprila - Državni zbor bo v četrtek ponovno odločal o noveli zakona o igrah na srečo, ki ga je 20. marca s 35 glasovi za in 26 glasovi proti že sprejel, državni svet pa je sedem dni pozneje z 18 glasovi za in 12 proti izglasoval odložilni veto. Šest predstavnikov kolektivnih športov; nogometa, košarke in hokeja, je danes javno izrazilo podporo noveli zakona.