Francoz prestal drugo presaditev obraza

Pariz, 17. aprila - Francoz Jerome Hamon je prvi človek na svetu, ki je prestal dve presaditvi obraza. Tri mesece po zahtevnem posegu pravi, da se počuti dobro. Hamonu so prvi presajeni obraz odstranili lani, ko so se pojavili znaki zavrnitve, ki so bili posledica zdravljenja prehlada z nezdružljivim antibiotikom.