Ljubljanska borza: Največje povpraševanje po delnicah Cinkarne

Ljubljana, 17. aprila - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,61 milijona evrov prometa. Najbolj so povpraševali po delnicah Cinkarne Celje. V ospredju zanimanja so bile še delnice Krke in Petrola, ki so indeks prevesile v negativno območje. SBI TOP je izgubil tretjino odstotka.