Mladoletni in opiti glede na rezultate akcij še vedno prelahko do alkohola

Ljubljana, 17. aprila - Inštitut Utrip je v akciji, ki so jo izvajali od oktobra do decembra lani skupaj z mladimi aktivisti Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija v gostinskih lokalih na območju Mestne občine Kranj, ugotovil, da mladoletni in očitno opiti prelahko pridejo do alkoholnih pijač. Od 150 poskusov nakupa alkohola so bili mladi let petkrat zavrnjeni.