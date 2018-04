V javni lekarniški dejavnosti ogorčeni zaradi neuporabnih postopkov nabave zdravil

Ljubljana, 17. aprila - Predstavniki lekarniške zbornice in javnih lekarniških zavodov so izrazili ogorčenje zaradi "zbirokratiziranega" zakona o javnem naročanju, ki po njihovi oceni določa povsem neuporabne postopke nabave zdravil. Opozorili so, da še vedno ni pravilnika o distribuciji zdravil, čeprav bi moral po zakonu o zdravilih nastati že pred štirimi leti.