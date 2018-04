Na jazzovskem festivalu v Montreuxu Nick Cave, Johnny Depp in Iggy Pop

Montreux, 18. aprila - Avstralski rocker Nick Cave, hollywoodski zvezdnik Johnny Depp in punk legenda Iggy Pop bodo med vrhunci letošnjega jazzovskega festivala v Montreuxu, so napovedali organizatorji. Po njihovih napovedih bo 52. izdaja, ki bo potekala od 29. junija do 14. julija, ponudila še posebej bogat seznam nastopajočih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.