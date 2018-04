V Celju naslednji tedni v znamenju Cankarjevih dnevov

Celje, 17. aprila - Z opoldansko postavitvijo prostorske instalacije Sto klafter debelega, sto klafter visokega, ki jo je na Savinjskem nabrežju v Celju uredila Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, so se v mestu ob Savinji ob stoletnici smrti Ivana Cankarja začeli njemu posvečeni dnevi. Vse do 11. junija se bo zvrstilo okoli 25 dogodkov.