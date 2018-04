Društvo slovenskih pisateljev zaradi Sirije zahteva opravičilo predsednika republike in dela vlade

Ljubljana, 17. aprila - Društvo slovenskih pisateljev se je danes kritično odzvalo na odziv vrha slovenske politike na nedaven napad ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo. Kot so zapisali v današnji izjavi, od predsednika države Boruta Pahorja ter premierja, zunanjega ministra in obrambne ministrice zahtevajo opravičilo zaradi njihovega ravnanja.