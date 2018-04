Zadnja premiera koprskega gledališča v ospredje postavlja odnos do drugega

Koper, 17. aprila - Šesta in hkrati zadnja premiera Gledališča Koper v tej sezoni je drama Francesca Randazza Za blagor vseh ljudi. Zgodba govori o skupnosti, ki v strahu pred begunci organizira vaške straže in bi se lahko dogajala kjerkoli v Evropi. Po mnenju režiserke Nenni Delmestre predstava govori predvsem o nas in našem odnosu do drugega in drugačnega.