Ljubljana, 17. aprila - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, predvsem plohe, ki bodo do večera ponehale. Na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.