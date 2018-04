Razstava ilustratorja Gorazda Vahna v Galeriji Lek

Ljubljana, 17. aprila - V Galeriji Lek bodo drevi odprli razstavo ilustratorja Gorazda Vahna. Njegove ilustracije nastajajo tako, da poudarjajo lepoto in prijaznost sveta. Predvsem pa temeljijo na dinamično zasnovanih in razgibanih prizorih, naslikanih iz najrazličnejših zornih kotov, ki zapletajo in razpletajo vsebino zgodbe, je zapisal likovni kritik Iztok Premrov.