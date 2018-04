Ivo Mojzer v avtobiografiji o sreči, ki mu jo je prinesla glasba

Maribor, 18. aprila - Ena od legend slovenske popevke Ivo Mojzer, ki je letos dopolnil 70 let, je v avtobiografiji orisal svojo glasbeno pot, ki ga je popeljala tudi v svet. Knjigo, ki je izšla pri Založbi Obzorja, je naslovil s Srečen je, kdor zares živi. Pravi, da je človek lahko srečen le takrat, ko dela to, kar ga osrečuje. Pri njem je to glasba.